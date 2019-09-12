僑雄國際1.7億元收購湖北金草堂藥業51%股權

可換股債券本金額為1.7億元，3年期，不計息，每股兌換價0.1元，較該股上日收市價0.024元溢價約3.16倍；最多可兌換17億股份，相當於公司擴大後已發行股本約14.67%。

目標公司主要從事開發中草藥育種及種植技術以及加工及銷售中草藥產品，其51%權益由林烽持有。其生產基地乃位於湖北省十堰市竹山縣，擁有的林地總面積為8,757畝，在林地附近建有生產廠房及設備。

此外，目標公司於2018年成功開發出金銀花(適用於在秋冬植的中草藥)的種植技術，並取得向國藥控股湖南銷售金銀花產品及其他特殊品種的中草藥的訂單，合約總額超過7,000萬元人民幣；預期可於2019年最後第4季陸續交付該等產品。

公司認為，收購事項為具吸引力之商機，讓集團提升業務組合，並令集團可從目標公司貢獻之盈利中獲得利益。而訂立買賣協議不會改變集團主要業務性質，只會增強其業務組合。

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