貿戰及香港局勢夾擊 永利母企料對澳門業務有不利影響

此外，截至今年8月底止兩個月，儘管貴賓贏額總數佔轉碼數百分比在集團預期範圍2.7至3.0%內，但該期間異常低的直接貴賓業務贏額對EBITDA造成了不利影響。預計貴賓博彩業績將部分被中場賭枱投注額及角子機投注額持續增長所抵銷。

基於上述趨勢，集團現時預計經營收益合併總額於截至2019年8月31日止兩個月介乎約10.1億至11.2億美元，而截至2018年8月31日止兩個月為11.5億美元。

預計經調整後的物業EBITDA(不包括Wynn Resorts直接擁有的若干租賃零售空間)於截至2019年8月31日止兩個月介乎約2.25億至2.48億美元，而截至2018年8月31日止兩個月為3.394億美元。

按合併基準，估計截至2019年8月31日止兩個月的賭枱贏率會令經調整後的物業EBITDA減少約3,000萬至3,500萬美元，而往年同期賭枱贏率則帶來約400萬美元增長。

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