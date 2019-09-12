【市前重點睇】道指漲227點　人民幣升穿7.1關

●美國總統特朗普宣布延遲執行加徵中國貨關稅，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲逾300點。道指期貨亦升過百點。美匯指數企98.64水平，離岸人民幣(CNH)升穿7.1關，圓匯低見107.98，港匯企7.8382，英鎊回落至1.2332，歐元低企1.1013。金價於1,494美元水平上落。油價跌逾2%，紐油考驗56美元關，布油跌穿61美元。

●美國總統特朗普又「極度施壓」，要求聯儲局將利率減至零、甚至更低。

●美國8月生產物價指數(PPI)按月升0.1%，按年則升1.8%，升幅分別高於市場預期的持平和1.7%。

●紐約期油收報每桶55.75美元，跌1.65美元或2.87%；布蘭特期油收報每桶60.81美元，跌1.57美元或2.52%。

-外媒指特朗普本周曾與幕僚討論放寬對伊朗的制裁，以便與伊朗總統魯哈尼本月晚些時候能舉行會談。

●紐約期金收報每安士1,503.2美元，升4美元或0.3%。

●英國政府公布無協議脫歐計劃，指如果無協議脫離歐盟，英國會出現食品和燃料短缺、供應鏈中斷、公共秩序混亂以及巨大的重返談判桌的壓力。

●傳歐洲央行將在周四(12日)下調經濟增長預測，預計2019和2020年國內生產總值(GDP)增長僅略超1%。

●即月恒生指數夜期收報27,100點，跌9點，低水59點，成交18,948張。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27,038點，跌121點。

-英國政府發言人表示，倫交所是英國金融體系中「至關重要」的一部分。

●外媒引述消息人士稱，滙豐控股計劃出售旗下法國零售銀行業務，其包括於法國的300間分行及80萬個客戶，但未知悉意向作價，將於今年秋季進行正式出售程序。

●虛擬貨幣Libra正尋求瑞士支付系統牌照。

●華為計劃在中國境內首次發債融資30億元，用於補充公司營運資本；債券的具體發行時間尚未最終確定。

●中國8月新增貸款1.21萬億人幣，略高於預期。

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