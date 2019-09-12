【股民熱話】港股能否衝上兩萬八？

東方產經專欄「MARKET INSIGHT」作者古勝：愈近十一，市場就愈來愈多微妙的變化。周三(11日)上午11時過後，恒指突然打破悶局，資金追入銀行及地產股，刺激恒指突破27,000點關，午後靠穩，收報27,159點，升475點，成交增至894億元。以周三互聯互通南向休市而言，即沒有內地「北水」參與，人氣已算唔錯！

既然方向出來了，一直觀望的資金落場順勢而為，博恒指繼續向上，重返250日線(27,373點)，月底結算前朝兩萬八關進發，係正路推想，手頭可以做好的，也許至少有3個理由。

其次是，關於中美貿易傳來正面消息。周三中國發布對美國報復關稅豁免清單，當中包含乳清、飼料用魚粉和潤滑油等貨品，雖然未有包括市場關注的大豆和豬肉等美國主要農產品，但消息指中方表示未來或有更多美國貨品被納入排除清單。其後美國隨即宣布，應中方要求，同意將原定在10月1日實施，對2,500億美元中國加徵5%關稅，即由25%增至30%的措施，延遲至10月15日才推行。雙方皆釋出善意，有助緩解中美貿易戰的不明朗氣氛，這一點從避險的黃金近日價格持續回吐亦得到引證。

第三，香港的政治事件正朝緩解的方向發展。這當然要看港府尚有甚麼有建設性的舉措，以及社會的反應。老實講，呢一點係筆者良好願望居多，刻下並沒有掌握甚麼實際想法。反正港府即使冇能力多作為以改善局面，至少都會盡量避免在此敏感時刻令局勢進一步惡化，以退為進是正路的猜想。

到底港股短期係咪可以更上一層樓，反正如今外圍和政治因素往往左右了大局，好難捉路。純投資理論或技術分析，也許都要大打折扣。股友順勢小注跟進，未嘗不可，但最好是避免槓桿操作，和必須要嚴守止蝕。始終市底偏虛，一旦買大開細，掉頭速度可能會好快，謹記量力而為。

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