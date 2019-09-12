昆侖國際金融：對盛匯禁制令實質論據押後進行

自聆訊起，公司一直於盛匯就該承諾的條款進行磋商，而高等法院下令該禁制令在解決有關事項期間繼續生效，直至法院做出進一步命令。

於9月3日，公司與盛匯就該承諾的具體條款達成一致，且公司向高等法院提交載有該承諾的法庭命令草稿供其批准，而高等法院於9月5日批准該命令。公司於9月11日自高等法院取得已蓋章的該命令。

高等法院亦判令，其中包括，該禁制令令狀的實質論據將押後至不早於11月1日進行。就該禁制令令狀事宜，公司會適時作出進一步公告。

早前公司就劉欣諾在出任公司行政總裁及執行董事期間的表現進行審查。作為審查的一部分，公司多次向盛匯嘗試緊急存取有關的數據。公司其後委托其律師代表向高等法院單方面申請並取得禁制令，禁止盛匯直接或間接刪除或處理屬於集團的數據；及損壞、刪除、修改、銷毀或處置任何載有集團數據的備份磁帶或任何其他備份儲存媒體。

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