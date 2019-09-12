南澳阿德萊德新盤Penny Place呎價2900港元起

房屋空置率極低的澳洲南部阿德萊德(Adelaide)，向來被視為「波動性低，增長實在」的房地產市場。新一期Ray White將獨家代理推出毗鄰市區中心點的潛力住宅新盤Penny Place，項目提供152套公寓，面積最細的單位面積約890方呎，呎價由2,900港元起，兩房首期亦只需27萬港元，所有單位更配備獨立車位，更由發展商提供兩年各五厘的租金保障計劃。

Penny Place所在地為阿德萊德市中心，毗鄰維多利亞廣場，周邊有不少司法機構，如阿德萊德地方法院、澳大利亞聯邦法院以及南澳最高法院。該盤與阿德萊德中央市場的步程僅約7分鐘，生活用品一應俱全，而前往唐人街、市內最大購物區Rundle Mall，以及阿德萊德大學及南澳大學，步程亦只需要10至15分鐘。

除了周邊配套完善外，阿德萊德的亮麗前景更不應被忽視。該區早前更被知名會計師行評選為2016年亞太區最具經商成本競爭力的城市，反映區內物業極具投資潛力，而且該城市所擁有的「三重經濟身份」，亦奠定其未來澳洲發展的核心地位。

阿德萊德早前擊敗其他首府城市，成功爭取成為澳洲太空總署的所在地。太空總署的成立預料將為當地提供一個3,450億美元的全球太空工業商機，預料將能創造多達兩萬個工作崗位。澳洲政府將向該署撥出4,100萬澳元款項，令推動澳洲發展太空科技的投資額度增加至120億元。

此外，該城市同時亦已成為國防工業之都。價值500億澳元的潛艇製造訂單國防項目落戶阿德萊德，為澳洲南部的未來經濟打下一支強心針。該項目將於2020年中展開，並將直接帶來1,700個工作崗位和更多相關領域的就業機會。事實上，該城市於2018年已開始建造新的海上巡邏艦隊，而在2020年將開建9艘新護衛艦，接著直到2060年，將有12艘潛艇在此建造，證明該城市與國防工業已緊密相連。

雖然太空科研及國防工業已成為阿德萊德未來的重要經濟支柱，但當地政府對於發展前景未敢怠慢，未來將斥資456億澳元為城市內的基建進行優化，醫療行業更是重要一環，勢將帶動吸引更多本地投資。

當地政府將耗資36億澳元在阿德萊德市中心的一角，打造南半球最大的醫療及生物醫學中心。園區中除了設有已經落成南澳洲亞健康及與醫學研究所（SAHMRI）、新阿德萊德皇家醫院、阿德萊德大學衛生學院以及南澳洲大學癌症研究所外，南半球第一個質子治療部門亦將於明年開幕。

－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿德萊德市中心 Penny Place展銷會

日期: 9月14及15日 (周六、日)

時間: 上午11時至下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery

尖沙咀星光行16樓1633室

投資講座：阿德萊德的投資潛力(由發展商講解)

講座時間：下午1時及4時(每天兩場)

查詢電話：2376 1088