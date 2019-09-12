【即市分析】本地銀行股反彈浪持續 最新策略係…
2019年09月12日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：港股近期唔單止企穩，仲有級級上迹象。先睇「外憂」，中美貿易戰憂慮下降，資金從債市流走，美國長短年期債息均回升，10年期國債孳息彈番上1.72厘，2年期息同樣抽番上1.672厘，長債息重新高於短債息，以及金價回軟至1,500美元水平，凡此種種皆揭示環球資金對市場避險需求下降。
「內患」方面，繼港府早前宣布「撤回」修例建議後，昨日即市一度傳出將再作回應，又或者有新土地政府推出，惟最後全部未見音訊，短線會唔會有後着，令淡友有所防範未敢貿然加沽，好友自然乘勢追擊。
板塊方面，昨日銀行股升得幾「靚仔」，滙豐控股(00005)及渣打銀行(02888)股價分別升3.1%及4%，恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)則分別漲4%及3%，主要受惠中美貿易戰憂慮下降，市場避險需求減少，連帶預期美國減息機會及速度亦放慢。消息方面，繼削減樓按現金回贈後，滙控昨日就出手削減按揭優惠，將物業按揭貸款的封頂利率由最優惠利率(P)減2.65厘，上調至P減2.5厘，意味實際按揭利率升0.15厘，至2.625厘，即時生效。
由於香港拆息持續處偏高水平，今次事件反映銀行業有見樓市調整風險增加，加上考慮到息差情況，故着手規範樓按風險，改善業務盈利和息差。
不過，眼前銀行股最大的隱憂，還是宏觀經濟景氣轉差。百業蕭條，銀行首當其衝。故面對短期板塊氣氛改善，投資者也不用太高興。乘反彈浪小注短炒還可，中長線則尚未到部署的時候。
走勢方面，滙控股價昨日高開高收，MACD牛叉持續擴闊，14日RSI為64，走勢進一步轉強，建議候上破50日線60.8元阻力後才買入，目標價睇100日線63.2元，跌穿59元止蝕。
至於渣打股價於整個8月呈圓底上升形態，現價已上破多條主要平均線，10日線亦早已上破20日線，MACD牛叉持續擴闊，短炒目標睇70元，跌穿65元止蝕。
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