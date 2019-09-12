【瑞銀推介】英國硬脫歐風險減　看好滙豐可吼購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周三(11日)大市在一眾本地地產股、中資金融股、以及本地銀行股所帶動下，終於突破數日以來的悶局，亦突破了近日200點的單日即市波幅，重上27,000點之上，維持約400點的升幅，亦修復了50天線，投資者可留意恒指能否有力修復8月初指數急跌而遺下27,000至27,500點的下跌裂口。

周三焦點要數滙豐控股，英國首相約翰遜提前大選的動議遭議會否決，硬脫歐的風險下降，資金再次留意滙豐。該股當日升近3%，挑戰61港元即50天線的技術位置。雖然近日的急升跟8月底的低位已累積反彈近8%，不過跟5月初的高位70.5元，仍有約10元的距離，而且即使股價已反彈不少，息率仍達6.6%，或吸引資金繼續留意。

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