【即市分析】中美摩擦不減 澳元難有運行

恒生銀行首席市場策略員溫灼培，澳洲國民銀行(National Australia Bank) 估計，由現在到明年2月，不排除澳央行還有兩次減息機會。基於現時澳洲息率為1%，如上述估計正確，即到明年2月澳洲息率將降至0.5%水平。

澳洲國民銀行更進一步指，如澳洲政府未能推出有效的財政政策支持經濟，澳央行到明年中可能還要多減一次，把息率壓至0.25%水平。

鑑於澳洲國民銀行屬澳洲當地大型商業銀行之一，相信對當地數據有一定掌握，其分析值得我們關注。

澳洲經濟差是不爭事實。當地第二季GDP按年增長只有1.4%，不單較第一季的1.7%要弱，更是自金融海嘯以來最差表現。澳洲過去經濟差，前景又如何呢？

澳洲最大出口鐵礦石，其價格自今年7月起大幅下滑，至今累積跌幅幾近三成，嚴重打擊澳洲的出口收益。而作為澳洲最大出口國中國，因與美國間的貿易摩擦擴大，經濟增長顯著放慢，這亦不利於澳洲前景。

這一切使澳央行一直沒有放棄減息。中美貿易摩擦一天不能減退，筆者不會建議吸納澳紐，澳元的龐大阻力在70美仙。

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