【大行報告】花旗籲沽港交所　目標價降至210元

該行表示，港交所提出的作價，較倫交所9月10日的收市價溢價22.9%，估值為2019財政年度42倍市盈率，遠高於22倍的歷史平均值。

報告又指，倫交所周三股價表現，或反映交易面對不確定性，尤其是監管是否批准的風險；同時或反映港交所股價潛在跌幅會降低倫交所股東獲得的溢價。

另外，美銀美林亦指港交所購倫交所前景不明朗，給予其「中性」評級。瑞銀則認為是次交易變數多，亦予其「中性」評級。而大和及中金則對港交所維持「買入」或「跑贏」的投資評級，目標價亦分別維持為307.8元及294元。

外媒引述消息指英國政府或阻止是次收購，港交所今早(12日)股價受壓，最新跌3.4%報237.4元，目前成交額已逾19億元。

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