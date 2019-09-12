港股格局：許繹彬指現階段不宜大舉入市

周四港股轉跌。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，目前市底仍以消息炒作氣氛為主導，基本因素暫未有明顯改善，因此宜抱短線觀望取態，投資者現階段仍不宜大舉進攻撈貨。

而近期內地投資士氣十分高漲，A股行情看俏，繼早前人民銀行宣布降準，雙管齊下放水9,000億元人民幣，並於下周一(16日)生效，隨後外管局又再「加碼」，宣布取消合資格境外機構投資者(QFII及RQFII)配額限制，大吸外資流入不設限。一系列利好政策接連出台，對於內地股市而言無疑是強大動力，尤其是配合早前大推政策力谷內需，務求穩定經濟，以減低貿易戰帶來的衝擊。對於港股而言，內地進一步對外開放的舉措，雖刺激內銀及內需等板塊向上，但恒指走勢仍非常取決於本地因素。

此外，百威亞太的招股上市活動將捲土重來，新股申請亦開始逐步回覆常態，相信對於短期投資氛圍會有所幫助。對於大市的支撐力度，則需關注倫交所相關回應及英國脫歐進程等。

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