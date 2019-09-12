【深度解構】豬對中國人有幾重要？港人仲要捱幾耐貴豬？

內地多個省市爆發非洲豬瘟，令豬肉供應持續緊張。國家統計局本周二(10日)公布的數據顯示，中國8月份消費物價指數(CPI)按年增長2.8%，高於預期；當中，豬肉價格漲幅更按月擴大至46.7%，引起社會關注。隨着居民生活水平提升，理論上食品選擇更多，為何中國人偏偏對豬「不離不棄」？主要有三大原因。

【1、華人愛食豬】

中國一直是豬肉生產及消費大國。傳統上，豬被視為「六畜之首」，過去是民眾的主要肉食，更是經濟來源之一。農業農村部2018年數據顯示，中國豬、牛、羊、禽肉產量為8,517萬噸，其中豬肉產量5,405萬噸，牛肉、羊肉及禽肉分別佔644萬噸、475萬噸及1,994萬噸。

有數據顯示，2017年全球豬肉消費量超過1.1億噸，其中約5,487萬噸由中國人吃掉，佔全球豬肉消費量的49.6%；人均豬肉消費量中，年內中國人均消費量約39.5公斤，佔所有肉類消費高達66%。

【2、CPI佔比重】

CPI乃反映與居民生活有關的消費品及服務價格水平變動的指標。中國CPI由八大類產品(食品、煙酒及用品、衣着、家庭設備、醫療保健、交通通訊、娛樂教育文化、居住)價格組成，以食品類的權重最高。

於食品分類中，豬肉過去一直都是高權重的商品，其權重高峰時曾達10%；經過調整後，至2019年6月權重已進一步降至2.13%。分析認為，豬肉為大部分居民主要肉食來源，價格變動非常重要，權重一旦過低，可能導致對經濟指數的誤判，甚至忽視了豬肉上漲為民眾消費支出增加帶來的影響。

【3、地位難取代】

分析認為，豬的地位短期內難以被取代，有三個主要原因。首先是產量問題，上文提到2018年中國豬肉產量逾5,400萬噸，產量與牛肉、羊肉及禽肉等相距甚遠；其次是養殖成本不同，豬肉可以圈養，但牛、羊往往要放養，不及圈養的生產規模大；第三為飲食習慣，豬肉是中國人餐飲上最重要的肉類，烹任方法相比其他肉類多元化，因而較受歡迎。

豬在中國人心目中佔一重要席位，在供應不足下，相信未來豬價仍會支持。海通證券宏觀團隊報告預計，豬價到2020年第二季仍有上行壓力。若未來豬價持續高企，豬肉價格升幅到年底可能突破50%，或推動CPI按年增幅短期向上，第四季CPI漲幅或升至3%以上。

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●港人都要「捱貴豬」到年底

業界指出，香港有超過9成活豬來自內地，自非洲豬瘟後爆發後，供應大減豬價急飆，預料市民需捱貴豬至年底。

本周五(13日)為中秋節正日，豬肉供應業界更預告市民，中秋節勢要捱更貴的鮮豬肉，且數量不多。市民要留意，若有意轉買新鮮雞做節，有雞販指近期生意額多了半成，相信中秋會有更多人幫襯，雞價會加約10%。

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