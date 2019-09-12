【即市分析】中銀香港股價回勇有因…

事實上，近期銀行股備受資金成本上揚困擾，皆因銀行間拆息持續偏高，各銀行更上調定存利息爭奪港元存款；且香港社會亂象未見平息，對本地資產價格造成壓力。昨日滙豐銀行再上調按揭貸款的封頂利率，1個月內2次調升令實際按息累升0.25厘至2.625厘，雖然其他銀行未必跟到足，惟按息上升已成趨勢，顯見本地銀行正積極採取行動應對樓市風險上升的問題。

此外，大行美銀美林指中銀香港估值吸引，重申「買入」評級，又指管理層料可維持派息。不過為反映香港經濟風險，美銀美林降其2019至2021年盈利預期1至8%，目標價由35.75元降至31.7元，以昨收市價28.3元計，潛在升幅約12%。

睇番技術走勢，中銀香港14日RSI向上升但未屆超買區，MACD牛叉擴闊，且昨配合大成交升穿小雙底頸線，照量度升幅計短線可見30元。市場氣氛就到，短炒博除淨賺價兼賺息並無不可，惟始終港股的基本因素在轉差，恒指升上高位後或會轉波動，故跟炒只宜小注。

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