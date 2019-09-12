港股格局：郭家耀料有望挑戰27800點

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，恒指最近走勢有明顯改善，加上中美貿易談判雙方亦釋出善意，令港股昨日(11日)出現突破，衝破27,000點關口阻力，傳統藍籌股走勢理想，由於這類股票權重較高，短期進一步推高股市表現，恒指有望挑戰27,800點水平。

A股近期走勢有明顯改善，成交量亦有所提升，顯示有新資金流入，加上針對A股的政策頻密，料將繼續企穩3,000點水平，後市甚至可以挑戰今年高位3,100點以上位置。

蘋果公司公布最新型號iPhone手機，惟能否帶動配件商股價做好抱有懷疑，因為公司的市場策略近年轉向服務收入，而硬件收入僅保持平穩發展，預料相關股份業績未必有特別增長。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。