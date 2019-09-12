恒隆陳啟宗：社會動盪不利集團業務

他指出，香港企業無疑將會受損，首當其衝的是訪港旅客數目會立刻放緩。不久，酒店、餐廳和零售業均會感到痛苦。倘動盪持續，金融服務業也將受到影響。例如大型首次公開招股及其他募資活動會否存在變數？業務會否轉往別處？

樓市亦會受到衝擊，成交量將下跌，最終樓價也可能下跌。雖然商業及工業樓宇的交易在香港一直有限，但任何潛在買家目前都會三思而後行。

至於香港經濟會否受到長期損害？他認為將取決於此亂局以何種方式結束。最壞的情況會

是目睹國際商業社會對香港失去信心。然而，倘北京與香港政府能夠明智地應對局勢，他們應該能夠避免這種情況。

陳續稱，目前的動盪不利於集團的業務。過去數年的租金收入已穩定在接近3%的年增長率。在社會發生動盪前，集團預計本年度的業績會有相若表現。但鑑於最近發生的動盪，集團不再認為今年下半年能夠保持與首六個月同樣的增長水平，全年甚或會低於大勢一個百分點。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。