【午市重點睇】港匯見1個月高 圓匯跌破108關
2019年09月12日 12:03
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●美匯指數徘徊於98.63水平，港匯漲至1個月高位，高見7.8283，離岸人民幣(CNH)穿7.08水平，高見7.0763。避險情緒降溫，圓匯弱見108.04；歐元企1.1013，英鎊見1.2333。金價低見1,489美元。布油見61.22美元，紐油處56.22美元。道指期貨漲逾百點。
●恒指半日跌40點，報27,118點；港交所跌3.5%。 https://bit.ly/2lR4eOV
-錢唐控股報復式反彈75%。
-南方能源高台跳水，飆63%後急插五成。
-貿戰及香港局勢夾擊，永利母企料對澳門業務有不利影響。
●【股民熱話】港股能否衝上兩萬八？ https://bit.ly/2kHUpTg
●百威英博重啟分拆百威亞太在港上市計劃，傳目標籌50億美元(約390億港元)。 https://bit.ly/2m61hdx
●【即市分析】
-恒指走勢轉強，睇實牛熊分界線… https://bit.ly/2kHUl5Y
-本地銀行股反彈浪持續，最新策略係… https://bit.ly/2kvyu1T
-中美摩擦不減，澳元難有運行。 https://bit.ly/2kvOqRI
-中銀香港股價回勇有因… https://bit.ly/2kGbEEE
●港股格局：
-許繹彬指現階段不宜大舉入市。 https://bit.ly/2lPVjNI
-郭家耀料恒指有望挑戰27,800點。 https://bit.ly/2kFo6V2
●【大行報告】花旗籲沽港交所，目標價降至210元。 https://bit.ly/2lPSegC
●【重大交易】英媒：料倫交所勢回絕港交所收購提議，因為...
●A股快報：滬綜指中午收報3,014點，升5點或0.2%。 https://bit.ly/2lIeIjL
●【深度解構】豬對中國人有幾重要？港人仲要捱幾耐貴豬？ https://bit.ly/2kb3wM4
●亞洲股市：日股漲逾百點，韓股休市。
●港元拆息︰1個月降至1.85厘，終止三連升。
●人民幣兌每美元中間價為7.0846，較上日開市價下調3點子，結束兩連升。
-人民銀行不開展逆回購操作。
-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.36厘。
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