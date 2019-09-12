商務部：中國首8個月外貿呈現良好趨勢

商務部外貿司負責人周四(12日)談今年1至8月中國對外貿易情況，指出貿易高質量發展取得積極成效，進出口呈現「穩中提質」的良好趨勢。

海關總署日前公布，今年1至8月內地進出口總額20.13萬億元人民幣(下同)，按年增3.6%。其中出口佔10.95萬億元，升6.1%；進口錄得9.18萬億元，增0.8%；貿易順差1.77萬億元，擴大46%。該負責人稱，上述進出口規模保持穩定，從國際比較看，據世界貿易組織(WTO)數據顯示，上半年中國出口增速高於主要經濟體整體水平。

該負責人續表示，隨着國際市場布局優化，中國對新興市場進出口增長6%，拉動進出口增長3.5個百分點。其中，與「一帶一路」沿線國家進出口增長9.9%，佔比較2013年提升4個百分點至29%。商品結構優化下，機電產品出口佔比達57.9%。

負責人指出，持續推動制度創新、管理創新和服務創新，外貿新業態新模式發展的營商環境進一步改善，跨境電商和市場採購貿易等繼續保持較快增長。首批開展二手車出口業務的10個省市均已實現出口。加快推進加工貿易保稅維修項目落地，支持華為開展保稅維修業務。高質量、高技術、高附加值產品出口穩步增長，新能源汽車出口翻一番，挖掘機、機床、醫療器械等產品出口保持雙位數增長。

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