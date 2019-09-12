中銀香港：中港業界應多方位打通兩地金融業務

中銀香港副董事長兼總裁高迎欣於第四屆「一帶一路高峰論壇」表示，大灣區應聚焦於民生金融，滿足基本的金融服務，如今年推出了香港居民可於內地開設戶口的服務。他認為兩地金融界應將服務擴展至貸款、理財、保險及基金等方面，才能打通兩地金融。

高表示，在粵港澳在三地體系差異及外匯管制下，體現出金融合作方面需要創新思維的重要性，認為金融機構為實體經濟服務，對一帶一路具支撐作用。

馮氏集團主席馮國經稱，中美貿易戰驅使全球的供應鏈重新調整，廠房由中國遷至越南、印度及中東等地。但一帶一路能打通各地市場，此為中小企業帶來商機。同時，大灣區和一帶一路產生協同效應，當中的基建、金融項目，幾乎全由香港進行融資及管理，故香港擔當重任。

他補充，香港年輕一代擁有國際視角及文化經驗，強調應把握大灣區帶來的機遇。

問及大灣區體系、稅制有差異帶來的挑戰，香港律師會前會長及「一帶一路」委員會主席蘇紹聰提出兩個方法，以實現營商環境國際化的標準提升。

其一是政府要同步協調好大灣區「9+2」的人流、商品流、資金流，及信息流，同時避免體制互相抵觸。其二是透過整合性政策，打通各地文化，提升大灣區市民的身份認同感。

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