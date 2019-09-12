調查：平均退休儲蓄目標570萬　惟逾半受訪者未開始儲錢

富蘭克林鄧普頓投資首次在大中華區發表最新大中華區退休調查。調查發現有超過一半(57%)的香港受訪者未開始為退休儲蓄，而50歲以上的受訪者中，更有40%尚未為退休做好準備。

至於港人退休收入的主要來源，74%受訪者指靠個人儲蓄；55%受訪者靠強積金及公積金；52%靠投資股票。取態與美國人截然不同，美國人最依靠社會保障，其次為公積金及個人儲蓄。

調查亦發現，38%受訪者認為有股息或利息的投資是選擇退休投資時最重要的考慮因素；66%的受訪者選擇以股票作為退休儲蓄策略。公司副總裁周文輝指港人缺乏退休投資指導，過分偏重投資股票及定期產品，未做好分散投資風險。他說，比較過去10年或單單今年年內表現，恒生指數都落後於全球股市及債券。

他指出，環球經濟疲弱及地緣政治風險，包括中美貿易戰、日韓摩擦及英國脫鈎等，其公司基金已低配環球股票，尤其看淡港股及日股。另持有美國國債及黃金作分散投資。

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