【專家樓評】張聖典：用家傾向買樓　大減價僅屬個別

最近政府批出一幅位於屯門景秀里的地皮，入標反應以至做價都頗為理想，結果反映出發展商對未來數年的樓市走勢持正面看法。至於今年第四季的樓市表現，筆者認為應從目前一手物業的發展商開價情況，以及二手住宅市場的成交價和量等方面考量。

觀乎近月一手住宅物業銷售的情況，在荃灣、大埔，以及將軍澳開售的新盤都反應良好，翻查有關價單，亦未有發現發展商透過降低定價或提供更多額外優惠。由此反映普遍買家對於一手住宅需求仍然十分殷切。

至於二手住宅物業市場方面，近來有不少報道指一些二手業主把出售叫價調低，使成交價出現較高百分比的折讓。筆者相信報道中的減價及成交應屬個別少數或因早前叫價過高，原因是目前市場上的業主普遍已有一定財政實力，加上低息環境已持續一段時間，市場上不乏已完成供款的物業，在此情況下要業主「蝕讓」或無利可圖地出讓單位機會甚微。

目前的社會情況相信對投資者入市意欲影響較大，但用家方面由於需求仍然殷切，相信財政能力許可的買家依然會傾向入市。由年初至今樓市已有約10%的升幅，第四季的樓市表現相信會因應本地和外圍的正反因素在窄幅範圍上落。

普縉執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典

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