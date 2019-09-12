【瑞通推介】港交所購倫交所存變數　輪證推敲

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普延遲對2,500億美元中國貨加徵關稅至下月15日。道指隔晚以近全日高位收市，收報27,137點，升227點或0.9%，連升6日。

港股氣氛改善，恒指周三(11日)升475點或1.8%，收報27,159點，升破50天線和兩萬七關口，14日RSI升至超買水平。周四(12日)早段曾升逾100點，見個半月高位27,283點，惟其後由升轉跌，回落至兩萬七關口。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾8,200萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.4億元，反映投資者預期港股急升過後短線將調整。周三其牛證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點，而熊證街貨重貨區為收回價27,600至27,699點。

香港交易所擬與倫敦證券交易所合併，總作價近2,900億元，將以現金及發行新股支付，收購價較倫交所周二收市價溢價近23%，新的交易所集團合計市值有望超過700億美元。港交所周四早段股價顯著受壓，跌逾3%失守237元，一舉跌穿10天、20天和250天線，下試上周低位235.4元支持力度，其後跌幅略為收窄。其他消息方面，百威英博重啟分拆百威亞太在港上市計劃。另外，有券商指內地取消合格境外機構投資者額度限制，外資可繞過香港進入內地市場，不利港交所。周三有逾430萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有337萬元淨流出。

有媒體引述消息人士稱，滙豐控股計劃出售旗下法國零售銀行業務。英國「硬脫歐」風險降溫，該股周三在成交配合下收升3.1%，以全日高位60.75元收市，創1個月新高，4個交易日累漲5.7%。周四早段向下跌近1%，仍守60元之上。周三有逾160萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有136萬元淨流入。

騰訊控股大股東Naspers旗下子公司Prosus周三在阿姆斯特丹泛歐交易所上市，股價首日曾升逾三成。連日回購的騰訊周三曾升破50天線並創1個月高，周四早段維持升勢，曾升破350元。周三有逾570萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日有近700萬元淨流入。

市傳港府加快向發展商收回農地發展公營房屋，本地地產股昨表現強勢。周四公布末期業績的新鴻基地產，周三收升3.2%於117.8元，周四早段曾回落近1%，於117元水平徘徊，向下留意20天線(約114.1元)支持，上方阻力為1個月高位120.4元。另有券商唱好新地旗下新盤匯璽III售罄率強勁，股份目前估值吸引。周三有85萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日有166萬元淨流入。

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