樓價UPDATES︰溱柏三房樓價跌見今年新低

二手業主積極出貨，個別屋苑樓價跌至近期低位。元朗溱柏三房單位，減價至725萬元才獲承接，實用呎價僅10,028元，屬今年新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西區傲翔灣畔高層D室，實用面積790方呎，套三房間隔，享全海景，以45,200元租出，實用呎租57.2元，原業主於2009年7月以1,246萬元買入，持貨10年，租金回報4.4厘。

●西區南里壹號中層3室，實用面積約268方呎，為一房連開放式廚房間隔，以每月22,500元獲承租，實用呎租約84元，業主在2019年6月以約778萬元買入，現享租金回報率約3.5厘。

●鰂魚涌御皇臺中層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，望山景，叫價900萬元，最終大幅減價52萬元以848萬元連租約易手，實用呎價19,013元，單位現時以20,000元租出，租金回報2.8厘。

●筲箕灣形薈2座高層A室，實用面積539方呎，兩房間隔，望山景，獲外區客以26,500元租入，實用呎租約49.2元，業主於2019年2月以1,416.8萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.2厘。

●小西灣藍灣半島8座高層C室，實用面積811方呎，套三房間隔，望海景，獲租客以33,000元租入，實用呎租約40.7元，新租客為本區客，心儀單位景觀，故決定租入。

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九龍區

●將軍澳夾屋疊翠軒2座高層D室，實用面積約650方呎，套三房間隔，享城市樓景，今年4月叫價920萬元放售，經議價後減價81.2萬元或約9%，終以838.8萬元以交吉形式沽出，實用呎價約12,905元，原業主約於1997年9月，以約293.7萬元購入，持貨約22年帳面獲利約545.1萬元，物業升值約1.9倍。

●將軍澳疊翠軒3座高層B室，實用面積614方呎，座向東南，今年6月放盤，原開價850萬元，累減69.2萬元，減幅8.1%，最終獲區外家庭以780.8萬元承接，實用呎價12,717元。

●將軍澳THE PARKSIDE第1座低層D室，實用面積507方呎，兩房間隔，享園景，最初開價950萬元，議價後以933萬元易手，實用呎價18,402元，原業主於2014年11月以545.8萬元買入，轉手帳面獲利387.2萬元離場，單位5年間升值71%。

●紅磡海逸豪園15座中層H室，實用面積約868方呎，套三房連儲物室間隔，享內園池景，早於8月放盤，直至近日獲買家斥資1,480萬元購入，實用呎價約17,051元，原業主於2003年1月以約383萬元買入，因為移民而沽貨套現，持貨16年帳面獲利約1,097萬元，升值逾2.8倍。

●奧運站柏景灣本月錄首宗買賣，單位為8座高層H室，兩房間隔，望海景，實用面積約449方呎，原先以約1,050萬元放盤約1個月，後吸引區內租客接洽，雙方議價後減價約82萬元，「無睇樓」的情況下以968萬元入市，實用呎價約21,559元。

●長沙灣喜遇低層F室，一房間隔，望樓景，實用面積約299方呎，以約14,500元放租兩星期，吸引外區客洽詢，議價後輕微減價700元，以1.38萬元租出，實用呎租約46.2元，新租客為情侶，心儀單位交通方便，故睇樓一次即決定承租。

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新界區

●元朗溱柏8座低層D室，實用面積723方呎，三房間隔，開價738萬元，新近減至725萬元沽出，實用呎價僅10,028元，撇除內部轉讓個案，是次呎價屬今年新低，原業主於2014年7月以約572.1萬元一手買入，持貨約5年，帳面獲利約152.9萬元，升值約27%。

●天水圍嘉湖山莊美湖居一個單號車位剛以115萬元沽出，原業主於2005年11月以33萬元買入，現轉手帳面獲利82萬元，13年升值2.5倍。

●天水圍嘉湖山莊景湖居12座低層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，叫租9,500元，剛減至8,800元租出，實用呎租約20元，由於單位裝修殘舊，故業主肯平租單位，以屋苑兩房單位市值月租約10,800至11,300元，上址租金較市價低約兩成，而業主早於2006年1月入市，買入價105.8萬元，即使現時低於市價租出單位，回報近10厘。

●屯門景峰花園4座高層F室，實用面積339方呎，兩房間隔，單位之前一直出租，最近租約完結，業主隨即於本月初放售單位，叫價450萬元，放盤4天，減至422萬元即獲買家承接，實用呎價12,448元，做價回到去年中同類水平，新買家為上車客。

●屯門豫豐花園5座中層D室，實用面積約568方呎，三房間隔，叫價約13,000元放租約一個月，輕微議價後以12,300元，獲外區家庭客承租，實用呎租約21.7元，業主於2007年8月以約200.7萬元購入，現享租金回報約7.4%。

●馬鞍山海栢花園6座低層C室，實用面積396方呎，兩房間隔，開價約660萬元，議價後以600萬元易手，實用呎價15,152元，原業主於2007年以161萬元購入，持貨12年，是次沽出單位帳面獲利約439萬元，單位升值約2.7倍。

●馬鞍山銀湖・天峰5座高層E室，實用面積約572方呎，兩房間隔，望山景，放租約兩星期，即獲家庭客承租，雙方議價後以19,000元租出，實用呎租約33.2元，業主於今年8月份以約880萬元購入，以現租值計算，回報率約2.6%。

●馬鞍山薈朗2座高層A7室一房單位，向東望山景，實用面積約296方呎，早前開價約580萬元放盤，最終減價至550萬元成交，實用呎價約18,581元，原業主於2016年9月以約434.7萬元購入，轉手帳面獲利約115.3萬元，物業升值約26.5%。

●沙田第一城9月暫錄約16宗成交，已追貼上月全月錄17宗成交，剛錄11座低層C室，實用面積484方呎，三房間隔，議價後以695萬元易手，實用呎價14,360元。

●上水公屋太平邨B座中層4室，實用面積約439方呎，一房間隔，以已補價自由市場價393萬元以連租約形式沽出，實用呎價約8,952元，原業主於2014年8月，以210萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約183萬元，物業升值逾87%。

●上水御景峰高層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，叫價約700萬元，議價後以570萬元易手，實用呎價13,225元，原業主則於2009年以271萬元購入，持貨10年，是次沽出帳面獲利約299萬元離場，單位升值約1.1倍。

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