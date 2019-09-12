【即市分析】友邦保險可視為長線投資對象

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏：近日美國最令人矚目的消息不是股市表現，也不是中美貿談前瞻，而是國家安全顧問博爾頓被辭職。

博爾頓外交取向以鷹派聞名，但特朗普卻明言強烈反對其很多建議，即令市場亮起對中美關係憧憬。再加上，美企代表團正在訪華，打着中美建交40周年旗幟，為10月貿談探探風，消消氣。美國財長姆欽也曾表示，中美雙方對貿易協議有積極進展。

受強國經濟動力放緩下，其他央行皆以採用寬鬆貨幣自保。油價做好，即有消息指沙特阿美在年底前有意在其國內利雅德證券交易所先發行1%股權，再在其他國家掛牌，油價受支持。

內地公布8月消費物價指數(CPI)，按年升2.8%，通脹按月升0.7%，也高於預期。首8個月，平均通脹按年升2.4%。主要受食品價格推升，如豬肉價格按年升46.7%，鮮果也升24%，估計9月數據也難以回落。

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號:ACG 082，其客戶持有友邦，作者及其客戶持有匯豐）

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