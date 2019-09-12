修例風波：星展指旅遊零售客戶支付業務錄雙位數跌幅

來港旅客人數減少及零售業轉壞，星展銀行(香港)財富管理個人貸款及信用卡業務總監陳保華稱，該行旗下零售業客戶的支付業務有明顯跌幅，以酒店、珠寶及鐘錶等與旅遊業相關的客戶為「重災區」，普遍錄得雙位數字跌幅。

他解釋，情況主要受來港旅客減少影響，而一般商戶的信用卡收款情況大致穩定，申請新信用卡需求無受市場情緒拖累，但承認部分流動信用卡宣傳街站受各地區事件突然暫定，坦言情況仍未見有好轉。

不過，他指個人信貸增長持續維持理想，壞帳未見出現警號，相信因該行已將貸款業務數碼化，即客戶可經電子平台申請貸款，貸款額因而更易控制，避免「過份借貸」，有助降低銀行壞帳風險，對全年整體貸款增長仍感樂觀。

該行董事總經理兼香港區零售銀行業務及財富管理總監Ajay Mathur表示，今年上半年零售及財富管理業務錄得雙位數增長，惟中美貿易戰、地沿政治及股市動盪影響，相信下半年增長將較上半年放緩，又透露近期客戶開立離岸戶口的意欲逐漸增加。

近期多間銀行上調短期定存息，Ajay Mathur不認為是虛擬銀行開業前哨戰，主要跟資金流動性及港元拆息走勢影響。該行香港區零售銀行業務及財富管理數碼、創新及支付部門總監容蘭芳透露，該行將於今年第四季推出手機遙距開戶服務。

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