【專家樓評】王美鳳：銀行為何調高定存利息？

今年銀行積極吸納存款，定期存款競爭激烈，部分銀行之定期存息連月維持約2厘或以上水平，最近更有大型銀行調高港元定存息至2.5厘。大型銀行之存款規模已較大，但仍提高定存息至偏高水平，反映銀行搶攻存款戶的積極性相當大。根據金管局7月份貨幣統計數字，港元定期存款雖按月微降，按年仍增長達17.9%。

近月港元貸存比率處於高水平，6月達89.3%的逾十年新高水平，7月份稍回落仍達88.9%，反映今年存款增長不及貸款，銀行資金流動性降低，銀行自然希望多吸納存款量。在這情況下，拆息持續處於偏高水平，一個月拆息連月徘徊2厘上下水平，同業拆借成本已較以往高企。

再者，季尾臨近，銀行保留資金應付季結需求的意欲增加。銀行定期存款設有不同條件及分層優惠，方便銀行因應策略吸納大額存款或鎖定存款時期的資金量，部署季度及跨年的資金應用。

銀行體系結餘已降至500多億元，銀行同業拆息較受市場因素及需求出現波動性，目前市場有內外因素困擾市場，資金流向的不確定性增加，銀行希望多吸納存款資金增加防守力。對於銀行調高定存息，用家可受惠於存息收入增加，但定存優惠設有不同條件及要求，用家應仔細了解是否適合自己狀況。

中原按揭董事總經理 王美鳳

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