【即市分析】港交所如意算盤打唔響？

首先，從政治角度出發，雖然外媒引述英國政府發言人電郵回覆時稱，政府和監管機構將「密切審視相關細節」。不過，英國外媒引述不具名消息指，因擔心政治及監管障礙，倫敦證交所勢將回絕港交所的收購提議，明顯事件唔可以純從商業角度考慮。

其次，多間大行發表報告唱淡，花旗將港交所評級連降兩級至賣出，指倫敦證券交易所之賣價遠高於歷史估值；另美銀美林和中金同樣表示，併購面臨監管批准的不確定性。

最後，真金白銀最反映市場睇法，消息於昨日收市後公布，股價今日一開即散，所以如果諗住今次可以吼位炒番轉，睇怕個如意算盤打唔響囉...

走勢上，該股股價近期支持位逐步上移至235元水平，但上方255.6元阻力唔細，加上10日及20日已交纏一段日子，故除非股價有所突破，否持走勢只屬中性，值博率一般。

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