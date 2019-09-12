【市後重點睇】金價重上千五關　道期升73點

美匯指數企穩於98.6水平，離岸人民幣(CNH)曾高見7.0731，港匯企7.82水平，圓匯於107.9水平上落，歐元企1.101，英鎊處1.233。金價重上1,500美元，高見1,504美元，布油進逼61美元，紐油企55.9美元。道指期貨升73點。

●市後關注點

-19:45 歐洲央行公布議息結果

-20:30 美國8月份消費物價指數

-20:30 美國每周新申領失業救濟人數

-異動股：富智康受捧，兩日累漲27%。

-中銀香港：中港業界應多方位打通兩地金融業務。

●歐洲央行將於稍後公布議息結果，中美貿易摩擦亦有緩和迹象。歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.06%，報7,342點；德國DAX指數升0.28%，報12,394點；法國CAC指數升0.44%，報5,618點。

●【即市分析】

●【大行報告】

-高盛指滙豐出售法國零售銀行機會存在。

-摩通對中海油股息率有信心，上調目標價。

●【專家樓評】

-王美鳳：銀行為何調高定存利息？

-張聖典：用家傾向買樓，大減價僅屬個別。

-陳永傑：美息歸零有可能。

●【重大交易】外媒：倫交所將拒絕港交所收購建議。

●工銀亞洲推遙距開戶服務，最快8分鐘完成。

●半年回報達一成？瑞信籲投資者吼呢個市場...

●修例風波：星展指旅遊零售客戶支付業務錄雙位數跌幅。

●調查：平均退休儲蓄目標為570萬，惟逾半受訪者未開始儲錢。

●人民幣轉強！招行料短期向好，升貼「七算」水平。

●商務部：中國首8個月外貿呈現良好趨勢。

●新盤部署：迎海．駿岸擬提供租金回報保證計劃。

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