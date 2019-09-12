全球經貿戰︰中美爭持不下　墨西哥成贏家？

中美貿戰持續，目前仍未看到有結束的明顯迹象。美國商會國際政策高級副總裁John Murphy表示，墨西哥在中美貿戰引發的亂局中突圍而出。該國已在其作為製造業中心的基礎上再進一步，通過自由貿易協定，能夠進入50多個國家市場。

Murphy認為，墨西哥與其他主要集中在東南亞地區的便宜勞動力市場相比，有許多關鍵優勢，包括︰

1、墨西哥與美國市場非常接近，並且享有關稅優惠

2、美國和墨西哥之間相對較小的文化差距

3、美墨兩國之間的實質性融合：比如3,600萬墨西哥裔美國人、每年雙邊貿易數千億美元、美國對墨西哥的直接投資超過1,000億美元

4、國內和跨境的交通基礎設施不斷改善

雖然市場對於受益於貿易戰的國家的關注，大部分討論都集中在亞洲的國家，如越南。惟較早前，投資銀行野村發布了一份報告，稱墨西哥是亞洲以外的中美貿易戰最大贏家。

野村證券的Sonal Varma和Michael Loo解釋，大多數情況下公司並非「完全關閉他們在中國的工廠」，而是「逐漸將一部分產品生產從中國轉移出去」。該行更指出，墨西哥已經在2018年4月至2019年8月期間在多個行業中開設了6家新工廠，涵蓋電氣設備，電子產品，汽車和零部件。

據美國貿易代表辦公室稱，美國和墨西哥之間的商品和服務貿易在2018年估計達到6,710億美元，成為美國第三大商品貿易夥伴。數據亦顯示，2018年美國與墨西哥的商品貿易逆差為815億美元，比2017年增長14.9%。

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