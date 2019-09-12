新鴻基地產全年少賺一成　末期息3.7元

期內集團收入為853.02億元，按年微跌0.39%；惟毛利則按年上漲7.05%至448.47億元。若撇除投資物業公平值變動的影響，股東應佔基礎溢利為323.98億元，按年升6.5%。

截至2019年6月底，集團在香港的土地儲備，按所佔總樓面面積計算，約為5,800萬平方呎，其中2,510萬平方呎是發展中物業，將用作住宅、寫字樓和零售等不同用途。其餘絕大部分是用作投資的已落成物業。集團表示，將繼續利用多元化途徑補充土地儲備，包括積極將農地轉換土地用途。

集團在業績報告中指出，預料未來一年，全球經濟將繼續受到民粹主義及貿易保護主義等各種挑戰的影響，惟環球低息環境將有助緩和下行風險。儘管中美貿易矛盾持續，預計內地經濟在貨幣及財政刺激措施下將以合理的速度增長，為內地樓市提供支持。

至於香港方面，集團表示，建議修訂逃犯引渡條例及其後續事件引發了前所未有的社會挑戰，加上全球經濟放緩，香港經濟短期內將持續疲弱。另外，最近的不明朗情況對整體租務活動及集團的物業投資組合表現已有所影響，惟新開業或於未來落成的物業將為經常收入帶來額外收益。

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