【一手盤攻略】啟德尚．珒溋升值潛力有幾高？

中港發展商持續在啟德發展區搶佔優質地皮，帶動二手樓價屢錄破頂成交之餘，新盤亦經常大開紅盤，升值潛力更被睇高一線！而近期就有新盤—尚．珒溋部署開售。

尚．珒溋提供667伙，分別由2幢雙子住宅大樓、4幢低座河畔大宅及以及1幢低座池畔大宅所組成。2幢住宅大樓提供由1房至4房戶間隔，另設特色戶，實用面積由332方呎至2,204方呎。發展商提供4個示範單位供公眾參觀，其中2個參照2座28樓E室(2房戶)搭建，分別為經改動及無改動示範單位，單位大廳間隔四正，並連接面積22方呎的露台，廚房則可連接面積19方呎的工作平台。

位處啟德區的尚．珒溋可謂享交通優勢，項目啟德坊2期當中最鄰近啟德港鐵站的項目，屆時沙中線全面通車後，居民15分鐘車程內，便可由啟德站前往中環、觀塘等多個商貿易區。而政府亦正興建6號幹線，駕車人士將來使用中九龍幹線由九龍灣前往西九龍一帶，車程可大大縮短至約5分鐘。

至於投資潛力方面，政府銳意將啟德發展成另一個主要商業區，不少政府部門已率先進駐啟德區一帶，往後亦有稅務大樓及醫院會相繼落成；而區內亦設有多幅商業地皮，有地皮更以破紀錄價錢予發展商投得，可見發展商對啟德發展前景看法。相信隨着政府部門陸續進駐以及更多商廈落成，啟德租賃需求實在不容忽視。

至於校網亦屬不少家長會關心的一環，尚．珒溋屬於名校林立的小學34校網，包括聖羅撒學校以及協恩中學附屬小學等等，滿足家長對子女升學的要求。想了解更多有關尚．珒溋的資料，馬上觀看影片！

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