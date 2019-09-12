新地郭炳聯：支持政府收地建公屋　否認囤地不售

郭又指公司「以心建家」 ，致力為香港市民提供私人住宅，並積極購入土地和興建樓宇應付市場需要。否認公司囤地不售，過去多年都積極農地轉換，有些甚至申請了三四十年，只是近十年政府加快了審批。然而政府往往給予很低的地積比率，公司並不想只建低密度豪宅給富人，也想為中下階層服務。

副董事總經理黃植榮認為政府處理農地審核程序太慢，建議成立專責小組統籌各政府部門處理農地審批，包括地政署、城規會等。他又指政府批出土地的地積比太低，只有0.2至0.4倍，導致住宅數量未能滿足需要。他建議政府提高交通配套較完善地區的地皮地積比至三倍或以上，令他們的樓宇供應更貼近市民需要。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。