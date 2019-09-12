新地郭炳聯：支持政府收地建公屋　否認囤地不售

2019年09月12日 18:27
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    郭炳聯
    近日消息指政府打算利用《收回土地條例》興建公屋，新鴻基地產(00016)主席兼董事總經理郭炳聯表示歡迎，但如果政府日後將已收回的土地重推回私人市場，他不會支持。 郭指，政府應積極加快公屋供應，又建議以較便宜的價錢將公屋出售給基層市民，並容許公屋出租買賣，協助市民置業。
    郭又指公司「以心建家」 ，致力為香港市民提供私人住宅，並積極購入土地和興建樓宇應付市場需要。否認公司囤地不售，過去多年都積極農地轉換，有些甚至申請了三四十年，只是近十年政府加快了審批。然而政府往往給予很低的地積比率，公司並不想只建低密度豪宅給富人，也想為中下階層服務。
    副董事總經理黃植榮認為政府處理農地審核程序太慢，建議成立專責小組統籌各政府部門處理農地審批，包括地政署、城規會等。他又指政府批出土地的地積比太低，只有0.2至0.4倍，導致住宅數量未能滿足需要。他建議政府提高交通配套較完善地區的地皮地積比至三倍或以上，令他們的樓宇供應更貼近市民需要。
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