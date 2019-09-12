【深度解構】美股何解愈「戰」愈強？原來係靠呢三大因素...

近期中美貿易戰有紓緩迹象，帶動美股再展強勢，三大指數並已逼近各自的歷史高位，其中道指更重上兩萬七關口，距離7月16日創出高位27,398點僅一步之遙。

事實上，由2018年以來，美股一直跑贏全球主要股市。去年環球股市迎來熊市，惟美股全年僅跌單位數，其中道指跌5.6%，相對同期恒指跌13.6%、滬綜指重挫24.6%。今年以來美股亦持續呈強，以周三(11日)收市價27,137點計，道指年內已累升16.3%，跑贏大部分市場。

值得留意的是，美股獨強正值是中美貿易戰打得火熱之時，市場早前亦憂慮美國經濟陷入衰退風險，為何美股仍能愈「戰」愈勇？

●預期貨策持續寬鬆

歐洲央行將在周四召開會議，投資者預計將宣布降息，並有可能採取其他刺激措施。全球央行爭相「放水」，市場憧憬美國亦將減息以提振經濟。

利率期貨市場數據顯示，聯儲局於9月17至18日舉行的議息會議，減息0.25厘的概率接近90%，意味着美國下周頗大機會減息。貨幣政策持續寬鬆，為美股再創新高營造利好環境。

●中美貿易戰火降溫

回望中美貿易戰曾於8月急劇升溫，部分熱錢棄股轉債，美債息曲線倒掛，令投資者更加憂慮美國經濟前景，拖累美股由歷史高位回落。

不過近期中美貿戰有降溫迹象，兩國24小時內各自宣布暫緩部分關稅措施，投資者傾向樂觀看待中美10月初重啟貿易談判，帶動美股回勇，道指連日抽升，本月以來已累升2.7%。

●經濟數據增長穩定

美國9月穩定的經濟數據亦為股市打入強心針。雖然反映大型企業的美國ISM製造業採購經理指數(PMI)意外收縮，但服務業PMI則意外地快速上揚，抵銷前者的利淡因素。再者，美國的工資增長多過預期，消費者開支亦強勁，降低美國經濟陷入衰退的憂慮。

由此可見，倘若聯儲局下周一如預期再減息，美股短期內再破頂似乎指日可待。不過，中美貿易關係屢生變數，仍為限制股市升勢的主要風險之一。美國投資分析師鮑辛(James Paulsen)表示，美股雖逼近歷史高位，但美國總統特朗普一則twitter就可讓形勢急轉直下，貿易戰消息已成為股市不確定因素。

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