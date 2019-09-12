挑戰網購！沃爾瑪擬擴大月費無限送貨計劃

網購電商平台崛起，傳統零售商亦變陣迎戰。美國連鎖大型超市沃爾瑪(Walmart)表示，將擴大一項新的「無限制」雜貨配送服務，至旗下1,400家分店；該服務每年費用為98美元。

作為全球最大的零商企業，沃爾瑪早前在美國推出一項名為「無限送貨(Delivery Unlimited)」的服務，並計劃推廣至200個城市區域，預期到年底該服務可涵蓋50%以上的美國人口。

Delivery Unlimited讓購物者可以選擇每年支付98美元或每月12.95美元，以便無限量地向他們的家庭發送貨。在有無限送貨服務之前，消費者一般要為每份送貨訂單額外花費9.99美元作為送貨費用。該公司表示，除了新鮮農產品，肉類和烘焙食品外，還有一些普通商品可以通過新的無限送貨服務配送。

該公司數碼營運高級副總裁Tom Ward在一份聲明中表示︰「我們一直通過快速擴展自取提貨和送貨服務，以擴大數碼業務方面投資，而無限送貨則是下一步。」

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