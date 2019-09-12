時光倒流！屯門樓呎價重返去年中

香港社會持續動盪，樓市數月來連番受壓，個別二手屋苑成交呎價更要時光倒流，兼且幾乎失守萬元關口。其中，屯門景峰花園4座高層F室，僅以422萬元沽出，以實用面積399方呎計，呎價10,576元，重返去年中同類價位。

中原曾俊賢表示，上述兩房單位之前一直出租，近期租約期滿，於本月初叫價450萬元放售，放盤僅四天，再減價28萬元後售出。新買家為上車客，見過往以同類金額，區內只可購買單幢舊樓，故今次決定入市自用。

鄰近的元朗二手市近日掀起減價潮，區內溱柏錄得今年呎價新低個案。該行王勤學稱，項目8座低層D室三房戶，實用面積723方呎，曾開價738萬元，減至725萬元沽出，呎價僅10,028元。

●第一城低估值9%售

買家趁業主放盤態度軟化大舉入市，新界大型藍籌屋苑沙田第一城本月交投已超上月。消息透露，該盤8座一個中層實用面積327方呎單位，8月叫價570萬元放售，本月已減至530萬元，終再減10萬元，以520萬元沽，呎價跌穿1.6萬元。據了解，銀行網上估值約570萬元，成交價低近9%。

●海之戀‧愛炫美兩年只升值約6%

後市去向未明，有業主加快沽出辣招盤套現。中原陳麗嫦指出，近期收樓的荃灣海之戀‧愛炫美，當中3C座低層D室，實用面積538方呎，7月時叫價1,100萬元放售（10%額外印花稅由業主負責）。買賣雙方洽商後，單位減至890萬元沽，呎價16,543元，但約89萬元辣稅由新買家支付。單位約兩年只升值約6%。

事實上，8月份樓價已現跌勢，根據利嘉閣資料，全港50個大型屋苑期間整體平均呎價報15,107元，按月跌2.6%，為2014年有紀錄以來最大單月跌幅。

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