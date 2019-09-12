樓價UPDATES︰愉景新城12日開4單　君豪峰呎租60元

二手業主減價，個別屋苑交投增加。荃灣愉景新城本月錄得4宗成交，兩房戶賣688萬元，屬低市價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌君豪峰極高層F室，實用面積451方呎，為屋苑最大的兩房單位，外籍租客以每月27,000元承租，實用呎租約60元，原業主於2018年以1,220萬元購入，租出單位享2.7厘租金回報。

●北角海景台中層D室，實用面積740方呎，兩房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,490萬元承接，實用呎價20,135元，原業主於2014年8月購入自住，當時作價1,091萬元，持貨5年至今沽售，帳面獲利399萬元離場，單位期內升值37%。

●西半山瑧璈高層H室，實用面積460方呎，兩房間隔，以1,200萬元易手，實用呎價26,087元，原業主於2016年6月以972萬元買入，持貨剛剛3年，帳面獲利228萬元，單位升值23%。

─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●荃灣愉景新城本月錄得4宗成交，單位11座低層G室，實用面積493方呎，兩房間隔，獲用家以688萬元購入，實用呎價13,954元，較市價略低，原業主於2014年7月以453萬元買入，由於打算換大單位，望盡快套現，不惜以稍低於市場價的價錢沽貨，持貨約5年帳面獲利235萬元。

●荃灣海之戀‧愛炫美3C座低層D室，實用面積538方呎，兩房間隔，業主於今年7月中收樓後隨即放售單位，叫價1,100萬元，由業主支付10%額外印花稅，新近經買家議價後，最終以890萬元成交，實用呎價16,543元，涉及的10%SSD即89萬元由新買家支付，原業主於2017年8月以841萬元一手買入單位，持貨2年，帳面獲利49萬元或6%，扣除印花稅及雜費，料微利離場。

●屯門新屯門中心6座低層F室，實用面積455方呎，區內客為鍾情該區鄰近家人方便照應，加上有700元的議價空間，決定以11,300元承租，實用呎租24.8元。

●屯門豫豐花園1座高層B室，實用面積450方呎，兩房一廳設計，外區客鍾情該區前往上班地點方便，而且屋苑准許飼養狗隻，決定以12,000元即睇即租，實用呎租26.7元。

●元朗尚悅13座高層G室，實用面積約425方呎，兩房間隔，原以595萬元放售，及後減價15萬或約3%，以580萬元成交，實用呎價約13,647元，原業主約於2014年7月，以約438萬元買入，持貨5年轉手帳面獲利約142萬元，物業升價約32%。

●西貢南山村雙號屋二樓連天台，建築面積700方呎，以500萬元沽出，建築呎價7,143元，原業主於2012年2月購入上址，當時作價339萬元，持貨7年多至今沽售，帳面獲利161萬元，單位期內升值47%。

●馬鞍山海濤居4座高層B室，實用面積404方呎，兩房間隔，原叫價750萬元，減價56.2萬元，減幅約7.5%，成功獲用家以693.8萬元沽出，實用呎價17,173元，原業主於2001年10月購入上址，當時作價170萬元，持貨至今轉售，帳面獲利523.8萬元，單位近18年升值3倍。

●馬鞍山翠擁華庭11座中層D室，實用面積約696方呎，三房連一套房間隔，開價890萬元，減價至855萬元售出，減價35萬元或約4%，實用呎價約12,284元，原業主2011年6月以438萬元購入，持貨8年沽出，帳面獲利約417元，賺幅約95%。

●沙田居屋愉翠苑愉禮閣低層2室，實用面積519方呎，兩房一廳間隔，原先未補價第二市場開價608萬元，放盤2個月，減價28萬元，減幅4.6%，獲用家以580萬元承接，實用呎價11,175元，原業主於2001年11月購入上述單位，當時作價109.6萬元，持貨17年多至今轉售，帳面獲利470.4萬元，單位期內升值約4.3倍。

●沙田第一城44座低層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩個月，原叫價590萬元，減價87萬元，減幅達14.7%，獲買家以503萬元承接，實用呎價16,546元，原業主於2012年11月購入，當時作價273萬元，持貨6年多至今沽售，帳面獲利230萬元離場，單位期內升值84%。

●大圍珀玥9月暫錄約3宗租賃成交，最新錄得中層C室，實用面積201方呎，一房間隔，以12,800元租出，實用租63.7元，業主於2018年以490萬元購入，是次租出單位可享約3.1厘租金回報。

●粉嶺牽晴間近兩個月首錄成交，單位為3座中層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，座向東南，原先開價560萬元，放盤3個月，累減36萬元或6.4%，獲上車客以524萬元承接，實用呎價13,646元，原業主早於2016年9月以402.5萬元購入，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利121.5萬元，單位期內升值30%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。