夜市UPDATES：臨時協議食詐胡？道指升幅縮至11點

受白宮高級官員否認中美臨時協議消息拖累，美股升幅迅速收窄，道指目前報27,148點，升11點或0.04%；標指報3,005點，升4點或0.15%；納指報8,199點，升30點或0.37%。

【22:30】消息指中美有機會達成臨時協議，美國或押後實施關稅，加上環球貨幣政策轉寬鬆，美股早段反覆上揚，道指目前報27,243點，升106點或0.39%；標指報3,014點，升13點或0.45%；納指報8,233點，升63點或0.78%。港股期指夜市隨外圍走軟，目前報27,209點，升132點，高水121點。

報道引述多個消息來源指，美國總統特朗普的顧問團隊，就有關與中國達成有限度的臨時貿易協議進行了討論，包括可能推遲實施新關稅、甚是取消一些關稅，以換取中國在知識產權問題上讓步，及恢復購買美國農產品。據了解，上述討論未決定落實，也未獲特朗普首肯。

歐洲央行加強貨幣寬鬆力度，減息並重啟買債計劃，加深市場對利率向下預期，美國銀行股偏軟，摩根大通跌0.55%、美國銀行跌1.29%。

歐洲央行行長德拉吉承認，歐元區經濟衰退的可能性非常小但正在升溫，惟歐元兌美元由創逾2年低位後反彈，收復歐央行公布減息後的所有跌幅，日內轉升0.22%至1.1034。

歐洲央行趕在聯儲局之前壓歐元匯價，白宮經濟顧問納瓦羅表示，歐央行的舉動增加聯儲局減息的概率。聯儲局下周三結舉行政策會議，市場料再次減息0.25厘。

撇除貨幣因素，美國衰退風險同時在加大，聖路易斯聯儲銀行長裁布拉德等決策者表示，聯儲局可能需要採取更大力度的舉措，才能更接近金融市場預期，提升通脹預期。

分析認為，市場需逐步適應歐央行偏鴿立場，但這不足以在推升歐元區經濟增長和通脹預期。歐股則個別發展，目前英股跌0.27%；德股升0.17%；法股升0.32%。

【21:30】歐洲央行放水，美股開市早段續靠穩，道指升84點，至27,221點；納指升49點，至8,219點；標指升11點，至3,012點。

蘋果公司(Apple Inc.)公布近一代iPhone及即將推出的串流服務定價後，股價周三收市漲3.18%，巴克萊將Apple目標價由192美元上調至207美元。Apple股價早段升0.49%至224.69美元。

甲骨文行政總裁Mark Hurd因健康理由放假，由聯席舵手Safra Catz和創辦人埃利森暫理職務。甲骨文股價早段挫3.29%至54.44美元。

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