越秀交通基建購3條湖北公路　涉60億人幣

雙方同意，應盡最大努力促使股權和股東貸款於今年底內完成交割，而公司擬透過銀行併購貸為交易總價款的約60%融資，約40%則以內部財務資源支付。

據公告，越秀交通基建會從越秀集團收購越秀湖北公司全部股權，作價6.33億元；以及漢蔡公司38.5%股權，作價為4.74億元。值得留意的是，越秀湖北拖欠越秀集團未償還股東貸款約46.54億元及相關利息，將由越秀交通基建承擔。

要公司承擔數十億元貸款的越秀湖北，持有經營「漢鄂高速」的漢鄂公司100%股權、經營「大廣南高速」的阿深南公司90%股權、以及經營「漢蔡高速」的漢蔡公司的另外28.5%股權。換言之，今次交易將令越秀交通基建擁有漢蔡公司67%股權。

公司稱，「漢蔡高速」和「漢鄂高速」乃湖北省省會武漢市7條出城放射綫中的其中2條，並連接武漢市至武漢城市圈的外圍地區、發展區和產業園。連同「漢孝高速」，集團將擁有武漢7條出城高速公路中的其中3條的特許經營權。

至於「大廣南高速」則縱向連接湖北省和江西省，並為大慶至廣州高速的南段，其為中國國家高速公路網中11條北南縱向主幹綫之一。「大廣南」高速收費里程約107.1公里，與集團現有的公路相比，將超越「隨岳南高速」，成為集團旗下最長的高速公路。

公司稱，今次收購的公路均位處中國核心地帶，符合集團在華中發展的策略，可以擴大集團收入和資產基礎。旗下控股高速公路的收費里程，將大增約58.7%至534.9公里；而持有和經營的控股高速公路的里程加權平均剩餘經營期限，亦將從17.2年延長至19.1年。

儘管今次收購股權的公司，從開始收費起都處於淨虧損的經營狀態，但基於交通研究報告內的交通預測、位處中國重要交通樞紐之一及中國的增長地區之內或附近，這些蝕錢公路的「培育期快將完結」，中長期成為集團現金流和利潤增長主要動力之一。

另外，越秀集團諮詢過越秀交通基建後，同意向越秀湖北公司授出1項最高金額為8.5億元的過渡貸款安排，讓阿深南公司以較低的利率為1筆欠獨立第三方資產管理債權人、有權在本月底償還的債項再融資。

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