歐央行一如預期放鬆幣策　歐股收市微升

歐洲央行一如預期宣布放鬆貨幣政策，帶動歐股收市微升。英國富時100指數收報7,344點，升6點或0.09%；法國CAC指數收報5,642點，升24點或0.44%；德國DAX指數收報12,410點，升51點或0.41%。

歐洲央行宣布自2016年3月以來首次減息，調低存款利率0.1厘，至負0.5厘紀錄新低；基準利率及邊際貸款利率則分別維持零及0.25厘。該行並加強政策前瞻指引，承諾維持利率目前或以下水平，直至通脹回復到目標。

歐洲央行亦同時下調了今明兩年歐元區經濟增長預測，2019年經濟增長預期由原先的1.2%下調至1.1%；2020年增長預測由1.4%降至1.2%；2021年預測則維持1.4%增長不變。

歐洲央行行長德拉吉在新聞發布會上敦促各國政府採取財政措施，作為補充央行的貨幣刺激政策的手段，重振歐元區經濟。他又表示，減息決定將最近的預測數據也考慮進去了，歐洲央行正在提供大量的貨幣刺激措施。

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