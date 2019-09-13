俊賢資產管理行政總裁趙文傑：歐洲多個國家目前正實施負利率政策，在此扭曲的經濟環境下，自然有怪事發生。近日丹麥有一家銀行宣布推出全球首個負利率按揭計劃，成為市場佳話。

該行是丹麥第三大銀行日德蘭銀行(Jyske Bank)，其最近推出一項十年期定息按揭貸款計劃，息率為負0.5厘。雖然按揭客戶仍要每月還款，但每月扣減的按揭金額卻多於其實際還款額，因銀行需要倒貼利息所致。

借錢毋須繳付利息之餘，更獲得利息收入，當然是不少人夢寐以求的事。但發生這種不正常現象的背後，卻是令人不寒而慄的原因，就是環球經濟正面臨非常嚴峻的挑戰。

目前，歐洲和日本已處於負息的狀態，而全球最大經濟體美國，亦正式步入減息周期。筆者早前預測美國將會步歐日後塵，推行負利率政策。主因央行為應付將來的經濟問題，不得不放水支撐，量化寬鬆(QE)亦必定會重臨，而近年經濟學界更興起一個30年前的學說，就是研究現代貨幣理論(Modern Monetary Theory)的可行性。

簡單而言，現代貨幣理論的理念是：在沒有通脹的問題下，政府(非央行)可直接壟斷貨幣的發行權，沒有預算限制，政府可無限量印製貨幣，永遠不會破產。換言之，政府的財政赤字即使是天文數字，都可透過隨意印鈔來支付，猶如任吃免費午餐。

2008年金融海嘯後聯儲局推出QE印鈔，惟沒有推高通脹，造就現時部分經濟學家，認同現代貨幣理論的可行性。然而，2008年一役後的印鈔結果，不少資金只是投放於金融及房地產市場中炒賣，沒有多少能流入實體經濟，因此通脹受制。

可是，一旦政府將大部分直接印出來的新錢，投入實體經濟項目中，通脹定必如火箭般上升。一旦市場正處於負利率的環境，這將陷入前所未有的進退兩難局面，經濟甚至會出現大型崩盤。

(作者為註冊持牌人士)

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