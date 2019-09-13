東方日報B1：新地全年盈利449億　個別酒店入住率挫五成

主席兼董事總經理郭炳聯在業績會上指，多個國家對香港發出旅遊警示，令外地和內地遊客減少來港，影響酒店入住率。但他沒有直接回應公司旗下酒店是否需要裁員或員工需否放無薪假，只表示公司今年在沙田有新酒店啟用，需要安排工作人手。

另外，集團旗下多個商場在過去三個月屢屢成為示威場地，郭氏表示，上半年公司的商場租戶銷售錄得增長，可是個別商場如沙田新城市廣場，或較多遊客光顧的商場則受社會運動影響較大。

他又表示，新城市廣場會提升保安去保護顧客和員工，保安費亦必須相應有所增加。而在過往的示威活動中，「我哋都叫租戶啲閘閂好啲，唔好影響員工安全」。他又希望示威「最緊要和平，唔好影響做生意」，待局勢平靜後，公司會為商戶舉辦更多的推廣活動。

至於會否減租與租戶共度時艱，他稱「要睇個別商戶」，看是否商戶本身「做得唔好」，總括來說仍需一段時間去評估。

截至6月底止，公司全年收入按年減少0.39%至853.02億元。連同合作項目租金收入計算，總租金收入按年升6%至250.77億元，主要是受惠於續租租金上升，以及在內地的收租物業帶來的收益。酒店業務的綜合業績為14.33億元，按年減少2.51%。

物業銷售方面，連同合作項目的銷售收入為413.13億元，按新的《香港財務報告準則第15號》入帳，來自物業銷售的溢利為186.97億元，按年增加14.98%。按所佔權益計算，年內錄得的合約銷售約650億元。

副董事總經理雷霆承認，過去幾個月受社會事件影響，樓盤推售的部署被打亂，然而他有信心公司仍可達每年400億元的售樓目標。在未來九個月，公司將維持「貨如輪轉，月月有樓賣」策略，短期內可售樓盤包括西九龍匯璽III、司徒拔道的Central Peak，估計在兩三個星期內可以推售，當中後者或會將部分單位以招標形式出售。

至於香港樓市，他認為，雖受中美貿易戰和本地經濟放緩影響，令不少打算置業的人士觀望。可是本港有三分二業主已完成供樓，有再置業能力，加上住宅供求失衡，及利率趨降等多項利好因素下，雖然下半年或因社會事件而令樓宇銷售減少，但消化上半年升幅後，他預計今年樓市保持平穩。

在未來一年，新地預料全球經濟將繼續受到民粹主義及貿易保護主義等各種衝擊；逃犯條例修訂及其後續事件亦引發了前所未有的社會挑戰，然而環球低息及內地經濟刺激措施等為經濟和內地樓市提供支持，公司將繼續致力中港地產業務。

郭炳聯指，自己在1979年回港，見過很多香港艱難時候，包括沙士、亞洲金融風暴等，但認為香港人有智慧可度過，亦有信心政府可以止暴制亂，期望香港人以獅子山精神，修補內部破裂。

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