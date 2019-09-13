金價續強　短線睇1527

艾德證券期貨董事總經理陳健豪：八月初中美貿易戰再升級，美元兌人民幣終跌穿7算，美國立刻把中國列作「匯率操縱國」，並於八月對美元貶值逾3%。美元兌人民幣9月第一個星期仍偏弱，筆者當時指，美元兌人民幣升至7.2後或技術調整，結果不幸言中。當然事件的催化劑乃中國及美國第十三輪高級別經貿磋商暫定於十月重新舉行，令市場重新對雙方達成共識有幻想空間。

另方面，人民銀行上周五全面降準，人民幣在消息公布後回升，反映短線人民幣找到支持，轉趨穩定，為貿易談判製造有利的條件，即美國方面未有口實指中國利用人民幣貶值去製造貿易優勢，相信在中美雙方十月見面前將繼續在此區間整固。

如今環球幾家主要央行，包括人民銀行、歐洲央行及美國聯儲局均準備放水，令市場憧憬股市回升，造就本周環球股市的小陽春，亦憧憬未來通脹或出現一定程度的回升，變相令聯儲局未來的減息空間或下降，但九月十八日的議息會上，仍有91.2%投資者認為聯儲局還是需要減息。

而環球央行放水下一步，令過去數個交易日金融市場上最明顯的變化是債息回升，尤其是美國十年期長債息從九月初曾跌穿1.5%，回升至執筆時的1.714%，而兩年期美國國債則回升至1.664%，令美國十年期國債孳息與兩年期國債之差由負轉正，都有利紓緩投資市場的擔憂。

因此避險資產如金價及日圓均下跌，筆者8月底就指金價升勢過急，當時建議在1,535至1,555美元間沽出，中線目標則訂在1,480美元，甚至1,450美元水平。短線估計技術上金價或反彈，重要阻力區在1,520至1,527美元水平，而支持區則在1,450至1,480美元之間，大方向上筆者仍相信金價向上趨勢未變，但短線一旦反彈至阻力區1,520至1,527美元仍可考慮先沽出，後市將再次測試1,450至1,480美元支持區機會極高，且看投資者會否在支持區附近開始分注買入，作中長線部署。

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