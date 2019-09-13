美股收市：道指升45點　連漲7日

歐洲央行進一步落實寬鬆貨幣政策，推動美國股市做好。道指收報27,182點，升45點或0.17%，連升7日，創自2018年5月以來最長升勢；標指收報3,009點，升8點或0.29%；納指收報8,194點，升24點或0.3%。道指及標指距離紀錄新高只有不到1%。

中美貿易談判或有新進展，報道引述多個消息來源指，美國總統特朗普的顧問團隊，就有關與中國達成有限度的臨時貿易協議進行了討論，包括可能推遲實施新關稅、甚是取消一些關稅，以換取中國在知識產權問題上讓步，及恢復購買美國農產品。據了解，上述討論未決定落實，也未獲特朗普首肯。

此前，特朗普周四表示，應中國國務院副總理劉鶴要求，加上中共建政70周年臨近，對2500億美元（約1.95萬億港元）的中國貨調高關稅稅率的實施日期，由下月1日押後至15日。

U.S. Bank財富管理首席股票分析師Terry Sandven認為，中美貿易談判持續進展，但雙方仍在擺姿勢，任何新的貿易協定的時間和規模仍然未知，沒有任何迹象表明任何一方願意承認其中的結構性問題。

他續說，在可預見的未來，貿易問題會一直影響着股市，但他指出，股市今年已經有不錯的表現。

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