【市前重點睇】道指七連揚　歐元先跌後升

●美匯指數隔夜觸受99.099後回落，於98.3水平上落，離岸人民幣(CNH)高見7.0582，港匯升至7.8252，圓匯跌至108.18，歐洲央行減息兼重啟量寬措施，歐元先跌後升，高見1.1068，英鎊企1.2329。金價隔夜曾飆至1,524美元，最新企1,497美元。布油跌穿61美元，紐油失守56美元。道指期貨上升。

●傳美國總統特朗普的顧問團隊就有關與中國達成有限度的臨時貿易協議進行了討論。

-中國商務部：內地企業已開始就採購美國農產品進行詢價，大豆及豬肉都在詢價範圍內；對美國釋放的善意行動表示歡迎。

●美國聯邦政府8月預算赤字增加2,003億美元，使得2019財年累計赤字達到1.067萬億美元，去年同期累計赤字為8,981億美元。

●美國財政部長姆紐欽表示，如果發現投資者有興趣，可能會最早在2020年發行超長期政府債券。

●美國上周新申領失業救濟人數跌至近5個月低位。

●美國10年期國債孳息率升3.3點子，報1.7715厘。

●港股ADR指數收報27,064點，跌23點。

●即月恒生指數夜期收報27,147點，升70點，高水59點，成交29,574張。

●紐約期油收報每桶55.09美元，跌0.66美元或1.18%；布蘭特期油收報每桶60.38美元，跌0.43美元或0.71%。

●紐約期金收報每安士1,507.4美元，升4.2美元或0.3%。

●歐洲央行宣布自2016年3月以來首次減息，調低存款利率0.1厘，至負0.5厘紀錄新低；基準利率及邊際貸款利率則分別維持零及0.25厘。

●歐洲央行亦同時下調了今明兩年歐元區經濟增長預測，2019年經濟增長預期由原先的1.2%下調至1.1%；2020年增長預測由1.4%降至1.2%；2021年預測則維持1.4%增長不變。

●外媒報道，歐盟首席脫歐談判代表稱，沒有理由對英國脫歐前景感到樂觀，無協議脫歐風險「尚未消除」，歐盟仍在等待「切實的」脫歐方案。

●秘魯央行維持基準利率2.5厘不變。

●中國、台灣及南韓金融市場假期休市。

●傳香港交易所考慮在其收購倫交所的報價中提高現金比重，在倫交所回應其初始提議之前，港交所不會對報價作出任何變動。

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