【股民熱話】港股9月升得愈高　10月會跌得愈痛？

東方產經專欄作者帥哥：今年9月比較特別。一方面香港社會充斥不穩定因素，經濟轉弱，不利股市的因素揮之不去。另一方面中國內地正積極營造有利的氛圍，去迎接70華誕之慶。之不過，從周四(12日)港股高開低收的走勢來看，不難發現願意高追的買盤不多。在缺乏基本因素支持下，9月港股政策市挾得愈高，10月傳統股災月會否跌得愈痛，倒值得股民深思。

10月是傳統的股災月，1987年、1997年、2008年的10月股災都令人印象深刻。去年10月，美股大跌，標普五百指數在該月足足跌了16個交易日，全月跌幅達8%。同月，港股亦跌了14個交易日，月內跌幅亦有一成。

針對香港，10月會否有股災，純綷睇本地因素，絕對不無條件。點解咁講？到目前為止，港府仍未能有效平息社會動盪，暴力演變下去，只有向壞的方向打算，那股災亦非沒有可能，尤其是中美貿易戰自去年起已傷及香港經濟底子，連續三季的經濟放緩，結合今季的社會動盪，經濟急轉直下，令香港經濟瀕臨技術性衰退的邊緣，股市大跌實不難找到理由。

不過，今年一個較特別的因素，乃十一是中國70華誕的日子。中國人傳統，做壽梗係要有太平盛世粉飾，而不會想有刀光劍影。是故，見到中美下一輪經貿會議推遲到去10月才舉行，此前中國主動將部分美貨剔出關稅清單，而美國亦應中方要求將加中國貨關稅日期由10月1日延至10月中。另一方面，上周中國人民銀行已出手降準放水，顯見在內在外，中國當局正在全力維穩大局，短期兩地股市亦會以「穩」為主調。

不過，從另一角度睇，目前困擾全球經濟的不明朗因素和各主要經濟體的深層次問題，並不會因為這短期的歡愉氣氛而得到消除。9月市況在人為因素下走高，有機會加大了10月市況調整的壓力。

客觀上看，10月外圍有兩件大事。首先是中美第13輪經貿高級別磋商於10月初在美國舉行；其次是10月底英國脫歐的限期將屆滿，兩者均有機會成為環球股市的「黑天鵝」。

再看影響全球股市氣氛的美股，道指在27,000點樓上的回吐壓力大，似處強弩之末。若月內仍未能成功向上突破，相信回吐的壓力會漸增，而下周聯儲局會否在壓力下減息亦存在未知數。

再睇番港股，恒指是次反彈浪抽上27,000點樓上後，動力減緩，反映願意落場追貨者實在不多，重磅股升勢往往係一日貨仔就要抖氣，其他二、三線股不少仍依舊的冷清。

表面上，短線好友盡享十一行情氣氛，但相信真正有信心落場做好友而又盡食此升浪者並不多。反而，更多人選擇候高開淡倉以迎接10月的波動市行情。若持貨太多，也許月內正是逢高減磅的時機，此後可能要等到明年下半年美國大選前，全球股市才有望再現類似眼前的「粉飾太平」政治市行情，看官宜好自為之。

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