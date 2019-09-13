全球十大宜居城市！南澳阿德萊德公寓首期僅27萬

全球十大宜居城市之一的澳洲南部阿德萊德(Adelaide)，現時樓價依然低水，投資潛力巨大。Ray White銷售總監許嘉宇表示，新一期推出的Penny Place位於市區中心點，提供152套公寓，面積最細的單位面積約890方呎，呎價由2,900港元起，兩房首期亦只需27萬港元，所有單位更配備獨立車位，更由發展商提供兩年各五厘的租金保障計劃。

他表示，該樓盤位處阿德萊德市中心，毗鄰維多利亞廣場，周邊有不少司法機構，如阿德萊德地方法院、澳大利亞聯邦法院以及南澳最高法院，周邊環境寧靜，治安情況理想。

而該盤與阿德萊德中央市場的步程僅約7分鐘，生活用品一應俱全，而前往一街之隔的唐人街、市內最大購物區Rundle Mall，以及阿德萊德大學及南澳大學，步程亦只需要10至15分鐘。此外，由於項目周邊沒有高樓大廈，因此享有開揚山景及海景。

是次樓盤將交由國際知名建築事務所Wood Bagot打造，以簡潔低調及人性化並存的設計勾勒出的高端住宅。所有單位隔間工整，而且配以長形露台，居住實用率高。

項目提供的152套公寓，所有的結構設計和細節都經過反覆推敲、深思熟慮，充分利用了每一寸空間，以及阿德萊德的一切資源。從一體式開發空間，到開放式廚房中的可移動島台，以及浴室中靈活的儲物空間，再到無縫式細木家具和隔音環保窗戶，都確保能提升住戶的生活品質。

為何當地住宅物業極具投資潛力?他解釋，澳洲有三個城市成為全球最宜居的地方，阿德萊德為其中之一，不過該區的生活與很多城市的市區不同，因為該城市三面均由很大面積的公園綠地圍繞，在市內居住亦能保持低密度的寧靜環境，但同時住戶能夠享受市區的便利。

居住環境理想，加上更多高端公寓落成，不少當地人及年輕專業人士亦正計劃遷移至該區生活，由於移民人口數字大幅上升，故「實實在在」帶動區內住屋需求。而在2017年至2018年的樓市調整期中，該區樓價依然錄得平穩增長，反映區內具備良好的抗跌性。另有分析預計，在未來十年，該城市人口將增加27%，估計將令住屋需求繼續大幅增加。

根據澳洲地產數據分析網站SQM年最新報告，該城市的現時房屋空置率僅約1.5%，與墨爾本同樣處於極低水平，在租賃需求強勁下，料物業升值前景絕不遜色於其他一線城市。

而在空置率維持低位下，2017年阿德萊德公寓樓價更上升近14%。BIS Oxford Economics 2019年的報告中更預測，未來3年該城市將成為澳洲增長最高的城市之一。

－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿德萊德市中心 Penny Place展銷會

日期: 9月14及15日 (周六、日)

時間: 上午11時至下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery

尖沙咀星光行16樓1633室

投資講座：阿德萊德的投資潛力(由發展商講解)

講座時間：下午1時及4時(每天兩場)

查詢電話：2376 1088