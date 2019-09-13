【即市分析】汽車股好睇唔好食…
2019年09月13日 10:00
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比亞迪股份
東方產經專欄作者股博士：近期環球焦點主要放在中美貿易戰上，不過部分板塊早前反彈過後，數據表現未能配合，結果還是疲態畢現，反彈無以為繼，其中內地汽車股正是例子！(汽車製造板塊追蹤：https://bit.ly/2zj2lAO )
內地中汽協發布8月汽車整體銷售按年跌6.9%至196萬輛，按車型計算，轎車及MPV出貨量分別下跌13.9%及17.4%，SUV則增加1.5%。新能源汽車戰況慘不忍睹，8月銷售按年跌15.8%至8.5萬輛。
從上述數據反映，內地汽車企業就算降價求售，但只能略為減慢銷售數字逐步下跌的速度。雖然車企在減慢生產節奏的同時，沒有出現大幅補庫存的情況，是相對正面的信息，惟始終經濟前景唔明朗、人民仔貶值，在未有新的刺激消費措施下，相關企業的經營壓力日大。
個股方面，比亞迪股份(01211)上周公布，8月銷量按年減少13.9%至3.6萬輛；今年首8個月銷量29.5萬輛，按年跌2.83%，難怪股價早前反彈過一輪後又再開始腳仔軟，短期阻力位44.3元，再上一級45元阻力亦不輕，下方支持位則睇40元，暫宜觀望。
至於汽車股藍籌吉利汽車(00175)近期股價較硬淨，不過睇番集團8月總銷量(包含集團擁有50%權益之合資公司所銷售領克品牌汽車的銷量)按年減少約19%至10.12萬部。值得留意，首8個月其總銷量為84.42萬部，按年減少約17%，僅達致集團2019年全年銷量目標136萬部62%。數數手指，如今距年底4個月都冇，睇怕要達全年銷售目標都唔易。故即使其現價已重上多條主要平均線，但要進一步上破250日線13.8元水平阻力唔細，呢啲位好睇唔好食，都係忍手為妙，有貨可考慮逢高減持套現，候低再作部署。
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