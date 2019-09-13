【即市分析】汽車股好睇唔好食…

內地中汽協發布8月汽車整體銷售按年跌6.9%至196萬輛，按車型計算，轎車及MPV出貨量分別下跌13.9%及17.4%，SUV則增加1.5%。新能源汽車戰況慘不忍睹，8月銷售按年跌15.8%至8.5萬輛。

從上述數據反映，內地汽車企業就算降價求售，但只能略為減慢銷售數字逐步下跌的速度。雖然車企在減慢生產節奏的同時，沒有出現大幅補庫存的情況，是相對正面的信息，惟始終經濟前景唔明朗、人民仔貶值，在未有新的刺激消費措施下，相關企業的經營壓力日大。

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