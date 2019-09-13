【即市分析】舜宇光學勢強　上望130元？

新iPhone於周三(12日)公布定價，暫未知會否受市場歡迎，惟未來智能手機配備更多攝像鏡頭的趨勢愈見加強，對主營手機鏡頭及攝像模組的舜宇尤其利好。該公司8月份的出貨量正正說明這現象，手機鏡頭出貨量按年增46.5%至1.32億件；手機攝像模組出貨量按年增22.3%，至5,613萬件；另車載鏡頭出貨量按年上升31.5%。

瑞信發表報告，指舜宇管理層料隨客戶三星市佔率提升，手機鏡頭及模組的付運、產品平均售價及毛利均可得改善。此外，該行料舜宇受惠5G周期，今明兩年的手機攝像頭模組出貨增長預期由23%及16%上調至24%及22%，將目標價上調至141元，以昨日收報116.4元計，潛在升幅逾2成。

最後睇番技術面，舜宇股價經過一輪急升，過去一個月曾4次下試10天線都重返其上，可見該線支持力頗強。不過該股現水平超買，14日RSI已屆74，MACD逐漸收窄，可候回吐吸納，中線目標睇130元，穿108元止蝕。

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