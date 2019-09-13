【供樓注意】繼滙豐後　中銀、恒生加按揭利率0.15厘

值得留意的是，渣打銀行(香港)亦將封頂利率上調至P減2.9%，惟加按息後，實際息率仍低於另外三間大行。

若以400萬港元貸款額、還款期30年計，若按揭利率上調0.15厘，每月供款增加1.98%或313元，全期利息開支增加6.74%或11.27萬元。

中銀香港發言人表示，該行的按揭服務條件，包括按揭息率及現金回贈，會視乎貸款金額、客戶關係等多項因素而定。

中原按揭紀經董事總經理王美鳳稱，大型銀行於新一輪調整後，年內新按息率加幅調整合計0.25厘，惟料對樓市影響輕微，但轉按調整後，息率較目前大部分業主享有之按息高出0.25厘，加上現金回贈主要已降至1%，甚至個別已沒有回贈，料轉按申請將會大幅減少。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，以往大型銀行的現樓市佔率差不多有70%，但因現時很多中小行一直不跟隨削減樓按優惠，預期短期會有大量新做按揭及轉按客人傾向申請中小行，扭轉傳統大銀行壟斷市場的局面。

他續指，因中小行願意透過按揭吸納新客，然後銷售其他高邊際利潤產品，即使按揭利潤較低，中小行亦未有大壓力跟隨大型銀行調整。

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