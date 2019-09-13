【大行報告】花旗及滙豐研究齊降目標價　新地績後受壓

績後多間大行發表報告，花旗認為香港社會事件有初步紓解迹象，本地住宅成交自9月初以來亦有所恢復，相信新地將是直接受益者，故予其「買入」評級，目標價則由172港元降至167.6元。

報告指出，新地過去數年以低價積累龐大的住宅土地儲備，在香港的住宅用地儲備達2,080萬平方米。

在租賃市場方面，預計新地未來三年有關收入年複合增長率達4.5%，將有利每股盈利持續增長，料2020年度預測股息率達4.5%，處其歷史高位，相信對長線投資者有吸引力。

至於美銀美林報告則指，新地業績欠催化劑，每股盈利和派息均略遜預期，故下調今財年盈利預測，但預期政局若回穩，新地股價會最受惠，重申其「中性」評級，目標價125元。

滙豐環球研究則指新地2019財年業績穩健，料其強勁的合同銷售表現應會為公司創造良好的盈利前景，重申其「買入」評級，惟目標價由163.2元下調至145.2元。

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