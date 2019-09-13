【午市重點睇】人民幣彈升　金價偏軟

●亞洲市，美匯指數續徘徊98.3；圓匯報108.1；歐元兌美元企1.106；英鎊報1.233。港匯最新處7.8246。離岸人民幣彈上7.05水平。金價在1,496美元窄幅上落，布油報60.2美元，紐油報54.88美元。道指期貨升31點。

-異動板塊：空置稅刊憲，地產股逆市受壓。

-異動股：洗倉股反彈，錢唐曾漲46%。

-魚缸通：散戶博升多浸沽貨。

-易鑫集團停牌，涉內幕消息。

-港股格局：姚浩然料上試二萬八關。

●【即市分析】

●亞洲股市：日股中段升約200點，韓股續休市。

●內地股市周五休市。

●港元拆息︰1星期抽升至1厘以上。

●【供樓注意】繼滙豐後，中銀、恒生加按揭利率0.15厘。

●全球經貿戰：

-中國採購60萬噸美國大豆，6月以來最大訂單。

-IMF料中美貿戰累全球GDP進一步放緩。

●新股專輯：物流地產平台ESR再遞主板上市申請。

●傳港交所考慮增加提購倫交所現金比重，消息指純屬猜測。

●50年期都唔夠！美財長考慮發行100年期國債。

●iPhone 11將開放預訂。Apple市值再破1萬億美元關。

●新債王預警！美大選前陷經濟衰退機會達75%。

●新盤部署：映日灣加推172伙，平均呎價撲2萬元。

●秘魯央行維持基準利率2.5厘，研推刺激經濟措施。

●網購好FUN！日本UNIQLO推APP為客人度身形揀衫。

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其他精彩新聞：【股民熱話】港股9月升得愈高 10月會跌得愈痛？

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